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مستثمرو سيناء: 20 % زيادة في نسبة الإشغالات الفندقية تزامنا مع المؤتمر الإقتصادي

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مستثمرو سيناء: 20 % زيادة في نسبة الإشغالات الفندقية تزامنا مع المؤتمر الإقتصادي مستثمرو سيناء: 20 % زيادة في نسبة الإشغالات الفندقية تزامنا مع المؤتمر الإقتصادي

المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات في فنادق شرم الشيخ ارتفعت بنسبة 20 % تقريبا عن معدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع تزامنا مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ .

وأضاف عاطف عبد اللطيف في بيان صحفي اليوم أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي بمدينة شرم الشيخ أعطى ثقة للسائحين بأن منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ آمنة ومستقرة مؤكدا أن مؤكدا أن الحجوزات بالفنادق في تزايد مستمر يوما بعد يوم.

وذكر عبد اللطيف أن قرار ألمانيا برفع حظر السفر لمواطنيها عن مدن نويبع وسانت كاترين ودهب زاد من معدلات السياحة الألمانية مؤخر.

وأوضح عبد اللطيف أنه خلال مشاركته في بورصة برلين السياحية التي شاركت فيها أكثر من 190 دولة وكوكبة من جميع أنحاء العالم المهتمين بالقطاع السياحي وجد أن كثيرا من الشركات السياحية ووكلاء السفر يؤكدون أن لديهم وفود سياحة تريد السفر إلي ولكن لديهم مشكلة في عدم وجود رحلات طيران كافية لمدينة شرم الشيخ يمكن من خلالها نقل السائحين.

وطالب عبد اللطيف التنسيق بين وزارة السياحة والطيران في العمل على زيادة رحلات الطيران بين ألمانيا وشرم الشيخ لاستيعاب أعداد السائحين الراغبين لزيارة شرم الشيخ خاصة أن السياحة الألمانية لمصر تمثل 30% من حجم السياحة لمصر وتأتي في المرتبة الثالثة بعدد روسيا وإيطاليا ولديهم مقاصد سياحية مختلفة في مصر من سياحة شاطئية وثقافية وأثرية.

 

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