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محافظ المنوفية يغلق مستودع بوتاجاز نهائيا بسبب التلاعب فى 300 أسطوانة

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محافظ المنوفية يغلق مستودع بوتاجاز نهائيا بسبب التلاعب فى 300 أسطوانة محافظ المنوفية يغلق مستودع بوتاجاز نهائيا بسبب التلاعب فى 300 أسطوانة


> قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية غلق مستودع بوتاجاز، بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا نهائيا وسحب ترخيصه واسناد حصته لأقرب مستودع بوتاجاز بالمنطقة.

واشار محافظ المنوفية الى انه تم اخطار شركة الغازات البترولية بايقاف الشحن للمستودع اعتبارا من 10/3 واسناد حصة المستودع لشركة شيماء محمد عبدالحى عبدالسميع بناحية كفر زين الدين مركز قويسنا، مؤكدًا على ان قرار الغلق جاء نتيجة سوء السلوك وعدم الانضباط فى العمل مما يؤثر سلبا على احتياجات المواطنين وعدالة التوزيع.

من جانبه اوضح عاطف الجمال وكيل وزارة انه بتاريخ 31/1 /2015 تم تحرير المحضر رقم 2678 لسنة 2015 جنح قويسنا ضد صاحب المستودع لمخالفته المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد واضاف انه بتاريخ 6/2/2015 تم تحرير المحضر رقم 3539 لسنة 2015جنح قويسنا ضد صاحب المستودع لتلاعبه فى عدد 300 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم زنة 12.5 كجم.

وتم تحرير محضر رقم 4412 لسنة 2015 جنح قويسنا بتاريخ 18/2/2015 لتلاعبه فى 300 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم زنة 12.5 كجم واعاقة الحملة المكلفة بالمرور على المستودع وعدم تواجد المدير المسئول ساعة المرور بالمستودع.

وأكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على استمرار اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه فى اهدار حق المواطن وأهمال ما تكفله به الدولة من أعمال، مشيرًا الى أن سلعة البوتاجاز تعد سلعة حيوية وهامة وتشكل احتياجًا اساسيًا للمواطنين.

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