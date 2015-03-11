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أزمة السولار تظهر في المنوفية مع اقتراب موسم الحصاد

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أزمة السولار تظهر في المنوفية مع اقتراب موسم الحصاد أزمة السولار تظهر في المنوفية مع اقتراب موسم الحصاد

صورة أرشيفية

بدأت أزمة نقص السولار تظهر فى محافظة المنوفية، حيث اصطفف السيارات والجرارات الزراعية التى تستخدم السولار أمام محطات الوقود للحصول على السولار مع اقتراب موسم الحصاد وحاجة الفلاحين للسولار فى ماكينات حصاد القمح وحاجتهم للسولار فى ماكينات رفع وري المحصول.

وقال أحمد عبد العزيز أحد الفلاحين، إن مشكلة نقص السولار تبدأ من الآن حتى انتهاء حصاد القمح وذلك نتيجة عدم وجود كميات إضافية، ويلجأ الأهالى للسوق السوداء للحصول على احتياجتهم، وطالب بضرورة حل الأزمة قبل بداية موسم الحصاد .

ومن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل وزارة بالمنوفية على أن حصة المحافظة من السولار مليون 200 ألف لتر سولار وتم إرسال طلب لوزارة البترول بزيادة الكمية مع بداية موسم حصاد القمح وحاجة الأهالى للسولار.

وأضاف وكيل الوزارة على شن حملات واسعة على عدد من محطات الوقود لمنع التهريب للسوق السوداء، وأسفرت عن ضبط 600 لتر سولار قبل تهريبه للسوق السوداء.

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