قاضى”مذبحة كرداسة” بعد مشادة مع الدفاع : “احنا ظلمة ومابنحققش العدل”

قدم أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى إعادة قضية”مذبحة كرداسة” والتى يجرى بها إعادة محاكمة 4 متهمين، طلبًا لهيئة المحكمة يفيد بتمسك اعضاء الدفاع بسماع أقوال الشهود بالقضية.

جاء ذلك بعدما طلبت المحكمة من اعضاء الدفاع البدء فى مرافعتهم عن موكليهم، عقب ورود خطاب يوضح تعذر حضور شاهد الإثبات اللواء مجدى عبد العال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ليعلن الدفاع بدوره عدم جاهزيته للإنخراط فى الدفاع عن المتهمين الا بعد سماع الشهود.

ونشبت مشادة كلامية على اثر ذلك بين هيئة المحكمة والدفاع الذى تمسك بسماع الشهود رغم قرار المحكمة الجلسة الماضية بتأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمرافعات كذلك، وهو ما أثار غضب هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قائلًا لأعضاء الدفاع “شكرًا، أحنا ظلمة ومابنحققش العدل”.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.