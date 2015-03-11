محافظ أسيوط يطالب بمتابعة دورية لطلاب المدارس وتفعيل دور “الصحة المدرسية”

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على ضرورة متابعة تلاميذ المدارس يومياً من قبل مديرية الصحة بالمحافظة لاكتشاف أى حالات جديدة مصابة بأى أمراض وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك بعد إصابة 44 تلميذ بمدارس قرية كوم انجاشا بمركز ديروط بمرض جلدى في الرأس.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة “مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والإدارات التعليمية والأزهرية والمدارس والمعاهد الأزهرية” لتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية التي تم توزيعها من قبل مديرية الشئون الصحية على مديرية التربية والتعليم لتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

وطالب المحافظ بتفعيل دور فرق الصحة المدرسية فى متابعة التلاميذ يومياً وعزل التلاميذ المشتبه فى إصابتهم بأى مرض معد لعرضه فوراً على الفريق الطبى التابع للصحة للسيطرة على أى مرض معدي فى بداية اكتشافه مع تخصيص وقت من اليوم الدراسي لمنح الطلاب رسائل تثقيفية وتوعوية ، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ونظافة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة وفريقا معه بالمرور بصفة مستمرة على المدارس وتقديم تقرير عن حالة دورات المياه بالمدارس التابعة للتربية والتعليم والأزهر وكذلك تهوية الفصول والنظافة مؤكداً أن صحة الأطفال والتلاميذ من أبناء المحافظة خط أحمر لا يقبل التهاون فيه.

ومن جانبه، شكل الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط بناءاً على تعليمات المحافظ فريقا طبياً وقائياً للكشف على الطلاب المصابين بالمرض الجلدى ومنحهم العلاج المقرر لهم مع الكشف على كافة طلاب مدارس القرية التي ظهر فيها المرض .