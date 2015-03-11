محاكمة موظفين بالإسعاف وكاتب استقبال مستشفى حلوان تسببوا في وفاة مريض

وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة موظفين بهيئة الإسعاف المصرية وكاتب إستقبال مستشفى حلوان للمحاكمة ، تسببوا في وفاة مريض تضم قائمة المتهمي كل من “هيثم محمد العربي عامر محمد” مسئول جهاز غرفه عمليات هيئة الإسعاف المصرية، و”إبراهيم سعيد توفيق غنيم” مساعد أخصائى خدمات إسعافية بتمركز إسعاف مايو 1 التابع لهيئة الإسعاف المصرية و “أشرف عبد الموجود جمعه حسن” كاتب استقبال مستشفى حلوان العام التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى ان المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه ولم يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة واللازمة لتأمين سير العمل ، وتنفيذ الخدمة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح تبين من أوراق القضية ان المتهم الأول تراخى في تدبير سيارة إسعاف لنقل المصاب محمد لطفي أحمد من مستشفى حلوان العام إلى أحدى المستشفيات المتخصصة في جراحه الأوعية الدموية منذ تلقى البلاغ في تمام الساعة 3.41 صباحاً وحتى توجيه السيارة كود رقم 169 من تمركز إسعاف التبين في تمام الساعة 4,15 صباحاً يوم 14/6/2014 ، وبما أسهم في سوء حاله المواطن المذكور ووفاته وجاء بأوراق القضية ان المتهم الثاني امتنع عن أداء الخدمة والانتقال بسيارة إسعاف تمركز مايو 1 إلى مستشفى حلوان العام لنقل المواطن المذكور محمد لطفي احمد رغم تكرار النداء عليه مرتين في تمام الساعة 3,57 صباحاً والساعة 3.58 صباحاً دون الرد على هذا الاتصالات فضلاً عن رفضه القيام بالخدمة رغم الاتصال به مرتين في تمام الساعة 4,6 صباحاً والساعة 4,15 صباحاً وتلقيه هذين الاتصالين والتنبيه عليه بأنه اقرب تمركز لمكان البلاغ الأمر الذي ساهم في سوء حاله المواطن المذكور ووفاته وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن الاتصال بمركز خدمه طوارئ الرعاية العاجلة بوزارة الصحة رغم تكليفه من المدير المناوب بمستشفى حلوان المناوب بإجراء الاتصال بالمركز المذكور والتنسيق معه بشان نقل حاله المصاب محمد لطفي أحمد من مستشفى حلوان العام لأقرب مستشفى متخصص في جراحه الأوعية الدموية فضلا عن إبلاغه مدير المستشفى المناوب على خلاف الحقيقة بإجرائة الاتصال بالمركز المذكور.

وأنتهت التحقيقا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة ، وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن تضمنته المذكرة المقدمة من الدكتور هشام عطا يوسف رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بالوزارة بخصوص وفاه المواطن محمد لطفي احمد البالغ من العمر 27 عاماً اثر أصابته بطلق ناري في الفخذ الأيسر والذي وصل إلى مستشفى حلوان العام الساعة 3 صباحاً بواسطة الأهالى يوم 14/6/2014 بتشخيص أولى ادعاء طلق ناري

> وقالت النيابة الإدارية ان التحقيقات كشفت عن امتناع المختصين بقسم الاستقبال بمستشفى القصر العيني عن استقبال حاله المصاب محمد لطفي احمد المصاب عند وصول سيارة الإسعاف به صباح يوم 14/6/2014 الساعة 5.35 صباحاً بدعوى غلق قسم الاستقبال بمستشفى القصر العيني الأمر الذي نتج عنه تأخر وصول الحالة لأقرب مستشفى متخصص في جراحه الأوعية الدموية مما ساهم بشكل كبير في تدهور حاله المريض ووفاته.

وأكدت النيابة أن التحقيق مع المختصين بالمستشفى المذكورة بمعرفه النيابة الإدارية يتعين ان يتم بناءً على طلب من رئيس جامعه القاهرة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات وانه لم يتم موافاة النيابة بموافقة رئيس الجامعة على تولى النيابة الإدارية التحقيق مع المختصين بالمستشفي المذكورة رغم مخاطبته بذلك الأمر الذي رأت معه النيابة إرسال صورة من هذه المذكرة إلى وزير التعليم العالي لاعمال شئونه حيال ذلك وفقا لأحكام القانون .