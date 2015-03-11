قيادة عمليات بغداد: مقتل 434 من داعش وتحرير 9 مناطق فى الكرمة بالأنبار

حررت القوات العراقية تسع مناطق فى ناحية الكرمة بمحافظة الأنبار غربى بغداد فى إطار عملية " الشهيد نجم السوداني" والتى أسفرت عن مقتل 434 من مسلحى تنظيم داعش وإصابة 217 آخرين خلال خمسة أيام مضت.. بينما شن طيران التحالف الدولى صباح اليوم الأربعاء، غارات إستهدفت مواقع داعش بمحور مخمور شمال غربى العراق.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات العميد سعد معن- فى تصريح صحفى- إن قوة مشتركة من الفرقة(11) و(17) وقوات "الحشد الشعبي" وأبناء منطقة الكرمة تمكنت من تحرير تسع مناطق ومحاصرة الناحية من أربعة محاور، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تمكنت من تأمين 88 منزلا مفخخا وفجرت 580 عبوة ناسفة.

وأضاف: أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومعالجة مفارز القناصة وضبط 41 سيارة تحمل أسلحة.. مشيرا إلى ان القوات تعمل على اعادة الخدمات الانسانية والأمنية فى المناطق المحررة.

وكانت القوات الأمنية التابعة لعمليات بغداد المسنودة بالحشد الشعبى شنت عملية واسعة لتحرير ناحية الكرمة من داعش فى الخامس من مارس الجارى، حيث أطلق عليها اسم "الشهيد نجم السوادنى".

على صعيد متصل، شن طيران التحالف الدولى غارات على مواقع داعش بمحور مخمور بقرية "تل روا" جنوبى ناحية "قراج" مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من السيارات التابعة لعناصر التنظيم.

وقالت مصادر كردية إن التحالف الدولى قصف أيضاً مواقع داعش بقرية "دينكاوه" جنوب غربى ناحية "قراج" أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحى داعش.

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