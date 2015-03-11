بصيرة: 84% لديهم معلومات عن المؤتمر الاقتصادى و50% يرفضون مشاركة قطر

كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن 84 % من المصريين يعرفون معلومات عن المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد نهاية هذا الأسبوع بشرم الشيخ، من بينهم 50 % رفض مشاركة قطر، و31% وافق على مشاركتها، بينما أجاب 19% منهم بأنهم لا يستطيعون الحكم على المشاركة من عدمه.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع رأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، حول معرفة المصريين بالمؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بشرم الشيخ نهاية هذا الأسبوع، ومدى موافقتهم على مشاركة قطر بالمؤتمر.

وأوضح أن نسبة من لم يسمعوا عن المؤتمر ترتفع من 9% فى الحضر إلى 22% فى الريف، وتنخفض النسبة مع ارتفاع المستوى التعليمى، حيث تبلغ النسبة 22% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 4% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.

وأضاف استطلاع "بصيرة"، أنه من بين من سمعوا عن المؤتمر، يوافق 31% على مشاركة قطر فى المؤتمر بينما 50% يرفضون ذلك و19% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم، مشيرا إلى أن نسبة من يوافقون على مشاركة قطر فى المؤتمر ترتفع من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 38% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى، كما ترتفع نسبة من يرفضون مشاركة قطر من 43% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 54% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى، وفى المقابل تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 8% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.

يذكر أن مركز "بصيرة" قد أجرى الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1505 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومى 9 و10 مارس 2015، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 46%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 4%.، وقد تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أى جهة مقابل إجراء الاستطلاع.

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