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مميش: مليون فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروعات قناة السويس

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مميش: مليون فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروعات قناة السويس مميش: مليون فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروعات قناة السويس
كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروعى "تنمية محور قناة السويس، حفر قناة السويس الجديدة"، سيتبعهما مشروعات قومية عملاقة توفر مليون فرصة عمل للشباب فى مرحلتها الأولى.

وأضاف مميش خلال عرض توضيحى عن قناة السويس لشباب حركة تمرد: فرص العمل ستكون متاحة فى جميع التخصصات ورفع مستوى العمالة فى منطقة القناة بعد مؤتمر مارس الاقتصادى، موضحا أن قناة السويس تستعد لعملية النمو التى تشهدها دولتى الصين والهند وتوسع حركة التجارة العالمية.
>جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وفدا من حركة تمرد لقناة السويس للترويج لمؤتمر مارس الاقتصادى.

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