فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة لاستقبال الشيخ محمد بن زايد

فتحت صالة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولى أبوابها استعدادًا لاستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط صالة رئاسة الجمهورية وتسلمت قوات الجيش تأمين محيط الصالة الرئاسية بالمطار، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويبحث الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آخر استعدادات مصر للمؤتمر الاقتصادى وتطوير العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة فى كل من سوريا والعراق واليمن، والتعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية فى المنطقة.