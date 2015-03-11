أمن الجامعة الألمانية يسمح بدخول الطلاب لمواصلة الاعتصام لليوم الثانى

سمح أمن الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، للطلاب بدخول الجامعة لمواصلة الاعتصام لليوم الثانى، تنديدًا بمقتل يارا طارق نجم الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، بعد أن دهسها أحد الأتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجامعى.

ومن المقرر إقامة عزاء الطالبة "يارا طارق" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر عقب صلاة المغرب.

ونشبت عدد من المشادات الكلامية بين أفراد الأمن والطلاب الراغبين فى دخول الجامعة للمواصلة الاعتصام بسبب إغلاق البوابات صباحاً، ولكن تواصل الطلاب مع إدارة الجامعة وتم السماح لهم بالدخول إلى الحرم الجامعى لمواصلة اعتصامهم.

وقال الطلاب إنهم لن ولم ينهوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ عدد من المطالب وهى: توفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وعيادة مجهزة للطوارئ، وزيادة عدد أماكن وقوف الأتوبيسات لضمان وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وخروجها بسهولة، وزيادة عدد أماكن الوقوف للطلاب المعرضين للخطر اليومى بوقوف السيارة خارج الجامعة، وتوفير قاعدة بيانات للأهالى داخل الجامعة للتواصل فى حالة الطوارئ، مع وجود مستشفى ثابت لنقل الطلاب إليها فى حالة حدوث إصابات.

وأضاف الطلاب فى طلب رسمى مقدم إلى رئاسة الجامعة الألمانية، بتخصيص طرق مخصصة لركن السيارات داخل الجامعة وعلامات لتحديد السرعة المقررة داخل الجامعة، ويجب على الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لمحاسبة المتسببين فى الحادث، وأن تكون الأوتوبيسات مجهزة بأجهزة حاسة لعدم دهس الطلاب، وتركيب كاميرات داخل الأتوبيسات لرؤية جميع جهات الأتوبيس.

وأشار الطلاب إلى تخصيص طرق واضحة للأتوبيسات لتسهيل خروج ودخول الطلاب فى وقت الذروة، ومنع حركة الأتوبيسات داخل الحرم أثناء وجود الطلاب، ووجود نظام للطوارئ وإخلاء الجامعة فى حالة الخطر على الطلاب، ووجود شخص لتنظيم حركة المرور داخل الحرم الجامعى، وتركيب رادار لمراقبة سرعة السيارات داخل الجامعة.

وأكد الطلاب أنه فى حالة تنفيذ تلك المطالب سيتم فض الاعتصام.

يذكر أن العشرات من طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة شيعوا أمس الثلاثاء، جثمان الطالبة يارا طارق نجم إلى مثواها الأخير بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، وحضر الجنازة رئيس مجلس أمناء الجامعة أشرف منصور، الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس الجامعة.

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