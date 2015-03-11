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مصرع شخصين وإصابة 7 مجندين إثر تصادم سيارة شرطة بملاكى فى طريق نويبع

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مصرع شخصين وإصابة 7 مجندين إثر تصادم سيارة شرطة بملاكى فى طريق نويبع مصرع شخصين وإصابة 7 مجندين إثر تصادم سيارة شرطة بملاكى فى طريق نويبع
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 مجندين اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة شرطة رقم 9126 مع سيارة ملاكى رقم 11376، على بعد 20 كيلو من مدينة نويبع اتجاه مدينة دهب.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس قسم شرطة مدينة دهب، يفيد بتصادم سيارة شرطة مع سيارة ملاكى على طريق مدينة دهب الدولى.

وأسفر الحادث عن وفاة "مصطفى عبدالرحمن – وصلاح عوض الله" فى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى نويبع المركزى، وإصابة 7 مجندين وهم "أشرف عبد الرحمن محمد، وفتحى محمد السيد، وجمال على جندى، وأحمد شرف صلاح نزح، وسيد عبد المنعم، وأسامة محمد محمد، ووجدى سيد على"، وتم نقلهم إلى مستشفى نويبع المركزى لتلقى العلاج.


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