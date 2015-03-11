طلاب الجامعة الألمانية يدشنون أغنية "نهاية حلم" إهداء لزميلتهم "يارا"

دشن طلاب الجامعة الألمانية، أغنية بعنوان "نهاية حلم" إهداء للطالبة يارا طارق نجم، التى توفيت إثر دهسها من أحد أتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجامعى.

وجاء ضمن كلمات الأغنية "بنت جميلة عندها، حوالى 19 سنة، كان كل أملها إنها، تنجح وتحقق حلمها، اجتهدت دخلت هندسة، فرحت قلب أهلها، خدت أول خطوة فى طريقها بقت فخورة بنفسها، أهلها اشتركولها فى باص الجامعة عشان أمان، بس مهما حاولوا قدرها مكتوب من زمان، باص راجع مش مدى للبشر أى اهتمام، أصلنا فى بلد أرخص ما فيها دم الإنسان".

اتحاد طلاب الجامعة الألمانية يُحمل الإدارة مسئولية مقتل "يارا طارق".. ورئيس الاتحاد: خط سير الأتوبيس والمشاة واحد والحوادث متوقعة.. والإدارة تستفزنا بحرق دماء الضحية.. والاعتصام قائم حتى تنفيذ مطالبنا