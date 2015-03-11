إصابة 14 راكبا فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية بسبب الأمطار

أصيب 14 راكبا بإصابات مختلفة بعد انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق بنى عبيد الصالحات بالدقهلية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد نبيل عبد العظيم، مدير إدارة مرور الدقهلية، بإصابة 14 من الأهالى بعد انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بعد اختلال عجلة القيادة من بين يدى سائق السيارة على طريق بنى عبيد الصالحات بسبب هطول الأمطار أمام قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى عبيد العام، وتبين من الكشف إصابة عشرة بإصابات طفيفة، ويتم تقديم العلاج لهم، وسيتم خروجهم وهناك أربعة حالات فى حالة خطر.