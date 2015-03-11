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مصرع مندوب شرطة إثر انقلاب سيارته بمصرف فى منيا القمح بالشرقية

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مصرع مندوب شرطة إثر انقلاب سيارته بمصرف فى منيا القمح بالشرقية مصرع مندوب شرطة إثر انقلاب سيارته بمصرف فى منيا القمح بالشرقية
لقى مندوب شرطة مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارته بمصرف بقرية ميت ربيعة دائرة منيا القمح بالشرقية، وبالعرض على النيابة صرحت برئاسة المستشار إسلام حشيش بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من الأهالى بانقلاب السيارة رقم " ق ط 5819 " بمصرف قرية ميت ربيعة مركز منيا القمح .

وتبين من التحريات أثناء قيادة "محمود محمد حسن" 28 سنة مندوب شرطة بإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن السويس، للسيارة اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب فى انقلاب السيارة بالمصرف، وتوفى قائد السيارة، وتحرر المحضر رقم 6/154 أحوال المركز وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

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