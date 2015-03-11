حبس عامل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بسوهاج

أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية عادل عبد الدايم وطه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمود ع م" 37 سنة عامل ومقيم جهينة بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو، كما ضبط بحوزته سلاح نارى وذخيرة بدائرة المركز .

كانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 15 لفافة من البانجو، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى وطلقتين .

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للسلاح النارى والذخيرة بعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .