النيابة تأمر بتشريح جثة أمين شرطة غرق فى خزان مياه بالزاوية الحمراء

أمر المستشار تامر الدمرداش، رئيس نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة أمين شرطة لقى مصرعه أثناء عملية تنظيف خزان مياه بالزاوية الحمراء، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح.

وأظهر تقرير الطب الشرعى المبدئى للمتوفى أنه توفى نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

وكان مأمور قسم الزاوية الحمراء قد تلقى اخطاراً من شرطة المسطحات المائية بسقوط أمين شرطة من الإدارة، فى أحد خزانات المياه أثناء قيامه بعملية التنظيف، وأن رجال الإدارة تمكنوا من انتشال جثته، بعد محاولات لإنقاذه، وبانتقال ضباط القسم تبين أن دورة المياه دفعت الضحية إلى قاع الخزان، وعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وقد تحرر محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.