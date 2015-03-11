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بدء جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"

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بدء جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" بدء جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة قد قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

وسلم ممثل النيابة العامة، خطابًا لهيئة المحكمة، صادرًا عن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويفيد تعذر حضور اللواء مجدى عبد العال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شاهدا إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وهو ما تم إثباته بمحضر الجلسة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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مصر 365