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"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزًا يتلاعب فى ماكينات الصرف لتحصيل فرق الدعم

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"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزًا يتلاعب فى ماكينات الصرف لتحصيل فرق الدعم "تموين الإسكندرية" تضبط مخبزًا يتلاعب فى ماكينات الصرف لتحصيل فرق الدعم
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفيد قيام بعض أصحاب المخابز بالتلاعب فى ماكينات صرف الخبز عن طريق التلاعب فى السوفت وير الخاص بالماكينة، وإدخال بيانات على غير الحقيقة تفيد صرف كميات كبيرة من الخبز، وذلك لتحصيل مقابل فرق الدعم لتلك الكميات من الخبز والتى تضاف على حسابهم البنكى عند التسوية والحصول على مبالغ مالية طائلة بدون وجه حق.

تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا المعلومات والطيران "إيفيت" وتم ضبط "مصطفى م د" 30 سنة عامل بالمخبز البلدى بدائرة قسم أول المنتزه لصاحبه "ياسر م ع" حال تردده على الشركة، وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وإدعائه حدوث عطل بها.

وبفحصها بمعرفة المختصين تبين قيام المسئولين عن المخبز بالتلاعب فى السوفت وير الخاص بماكينة صرف الخبز بإضافة كميات كبيرة من الخبز المنصرف على غير الحقيقة تعادل إنتاج 822 جوال دقيق زنة الواحد 100 كجم، وتمكن من صرف فرق دعم يقدر بمبلغ 248244 جنيهًا دون وجه حق خلال الفترة من1/1/2015 حتى 9/3/2015 م، تحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه.

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مصر 365

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