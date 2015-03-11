القوات العراقية تقتل 57 إرهابيا من داعش وتدخل مدينة تكريت

تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم الأربعاء، من قتل 57 إرهابيا من تنظيم(داعش)الإرهابى، بينهم سبعة قناصة على الخطوط الأمامية بمنطقة "الديوم" غربى مدينة "تكريت" التى شرعت فى عملية تحريها من قبضة التنظيم أمس.. كما تمكنت من رفع العلم العراقى فوق المستشفى العسكرى بمدينة تكريت مركز صلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أنية ومحلية عراقية إن طيران الجيش قصف مواقع داعش قرب قضاء بيجى مما أسفر عن حرق ثلاث مركبات لعناصر التنظيم تحمل أسلحة ثقيلة فى ناحية الصينية غرب بيجى.

وأشارت إلى أن القوات تتقدم نحو تكريت من عدة محاور وتمكنت القوات الأمنية مدعومة بقوات"الحشد الشعبي" من الوصول إلى المستشفى العسكرى بحى القادسية ورفع العلم العراقى عليها.

وذكرت أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبى والعشائر قتلت الارهابيين الـ50 شرقى محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن تكريت محاصرة من الشرق والغرب لمنع تسلل عناصر التنظيم من الهروب فى اتجاه الموصل.. مشيرة إلى ان السلاح الهندسى بقيادة شرطة ديالى يواصل تفكيك العبوات الناسفة التى زرعها مسلحو التنظيم فى الطرق والمنازل.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى ترأس اجتماعا مع القيادات الأمنية فى سامراء لمتابعة العمليات العسكرية لتحرير ناحية العلم والدور ومدينة تكريت من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى، والتى بدأتها القوات العراقية بمشاركة الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي" ومسلحى العشائر تحت شعار "لبيك يارسول الله" يوم أول مارس2015م.. وتمكنت من تحرير ناحية الدور والبو عجيل والعلم والعديد من المناطق المحيطة بها، وضيقت الخناق على مسلحى التنظيم فى تكريت وسيطرت على طرق الإمداد للتنظيم وتقوم بتطهير الطرق من العبوات الناسفة، مما منع التنظيم من شن هجمات وأصبح بوضعية الدفاع ومحاصرا من كافة الاتجاهات بمدينة تكريت المعقل الأخير له بصلاح الدين.

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