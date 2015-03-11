أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: الفياجرا تكافح السرطان والزهايمر !

Google+ Print
دراسة أمريكية: الفياجرا تكافح السرطان والزهايمر ! دراسة أمريكية: الفياجرا تكافح السرطان والزهايمر !
كشفت دراسة جديدة عن امتلاك "الفياجرا" لخواص من شأنها مكافحة السرطان، إذا ما استخدمت مع عقاقير جديدة.

فقد أظهرت الدراسة أن عقار "الفياجرا" والمشتق من عقار "سليبريكس" على سبيل المثال، يمكنهم تقليل من نشاط البروتين الوصى، مع إمكانية مكافحة الأورام وآثار مرض الزهايمر.

وأظهر الباحثون كيف أن المركب التجريبى (OSU-03012)، يتفاعل مع الفياجرا أو سياليس للحد من مستويات البورتينات الوصية، فضلا عن انخفاض مستويات (HSPA5) والحمض النووى K، مما يعزز من موت الخلايا البكتيرية، ويجعل "الجراثيم" المقاومة للعقاقير عرضة للمضادات الحيوية الموجودة.

وشدد "لورانس بوث جين" الباحث بجامعة "فرجينينا" الأمريكية، فى معرض الدراسة، أن بروتين HSPA5 والحمض النووى K، قد يكونان وسيلة فعالة لتطوير علاجات جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365