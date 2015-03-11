دراسة أمريكية: الفياجرا تكافح السرطان والزهايمر !

كشفت دراسة جديدة عن امتلاك "الفياجرا" لخواص من شأنها مكافحة السرطان، إذا ما استخدمت مع عقاقير جديدة.

فقد أظهرت الدراسة أن عقار "الفياجرا" والمشتق من عقار "سليبريكس" على سبيل المثال، يمكنهم تقليل من نشاط البروتين الوصى، مع إمكانية مكافحة الأورام وآثار مرض الزهايمر.

وأظهر الباحثون كيف أن المركب التجريبى (OSU-03012)، يتفاعل مع الفياجرا أو سياليس للحد من مستويات البورتينات الوصية، فضلا عن انخفاض مستويات (HSPA5) والحمض النووى K، مما يعزز من موت الخلايا البكتيرية، ويجعل "الجراثيم" المقاومة للعقاقير عرضة للمضادات الحيوية الموجودة.

وشدد "لورانس بوث جين" الباحث بجامعة "فرجينينا" الأمريكية، فى معرض الدراسة، أن بروتين HSPA5 والحمض النووى K، قد يكونان وسيلة فعالة لتطوير علاجات جديدة.