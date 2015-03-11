اكتشاف فئة جديدة من العقاقير المضادة للشيخوخة تحسن وظائف القلب

العقاقير المضادة للشيخوخة تطيل العمر الصحى للإنسان

حلم العمر الطويل هو الحلم الذى يراود البشر وهو هدف الطب والأطباء، ويعمل العلماء بأقصى طاقتهم لإطالة عمر الإنسان كأحد خطوات هذا الحلم، وها هى دراسة جديدة من معهد سكريبس للبحوث ومايوكلينيك فى الولايات المتحدة الأمركية تكشف عن فئة جديدة من العقاقير التى يمكنها إبطاء عملية الشيخوخة فى الجسم.

وفقا لموقع ساينس ديلى فإن الفئة الجديدة من العقاقير تقلل من مظاهر شيخوخة الجسم بما فيها تحسين وظائف القلب والحفاظ عليه، وتخفيف أعراض هشاشة العظام بما يمد العمر، ولقد أطلق العلماء مصطلح "senolytics" على هذه الفئة الجديدة من العقاقير، أى أن عمل هذه الفئة تمديد فترة الحياة الصحية، وتمت تجربة هذه الفئة الجديدة من العقاقير على حيوانات التجارب بنتائج مذهلة.

الشيخوخة تحدث بسبب شيخوخة الخلايا

يقول الباحثون أن سبب الشيخوخة التى تصيب الجسم هو شيخوخة الخلايا فى حد ذاتها، وتوقف الخلايا عن التجدد والانقسام، التى تقاوم موت الخلايا المبرمج وهو ما يحدث أيضا فى خلايا السرطان، لذا تعمل العقاقير الجديدة على إيجاد هذه الخلايا وتدميرها، والسماح للخلايا الجيدة بالانقسام والتجديد، ووجد العلماء هذه الخواص فى عقار "داساتنيب" الذى يستخدم فى علاج السرطان، ومركب طبيعى يدعى "سيريستين" يستخدم كمضاد للالتهابات، ويشكل المزيج بينهما مضادات شيخوخة عالية الكفاءة تزيد من العمر الصحى.

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