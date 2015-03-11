أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة هولندية: ارتفاع الكوليسترول فى الدم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

Google+ Print
دراسة هولندية: ارتفاع الكوليسترول فى الدم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر دراسة هولندية: ارتفاع الكوليسترول فى الدم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
فى حقيقة صادمة جديدة، أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول -وراثيا- تتراجع بينهم بمعدل النصف فرص تطوير مرض السكر، وفقا للأبحاث التى أجراها العلماء بالمركز الطبى الأكاديمى فى أمستردام بهولندا.

فقد حللت الدراسة حالات عدد من الأشخاص يعانون من اضطراب وراثى يسبب ارتفاع الكوليسترول فى الدم، ولوحظ أن مستويات الإصابة بمرض السكر النوع الثانى "أقل بكثير" مقارنة بالأقارب الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول فى دمائهم.

ويرجح الباحثون أن النتائج المتوصل إليها قد تفسر لماذا يعمل عقار "ستاتين" المخفض لمستوى الكوليسترول فى الدم الأشهر على زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

وقد وجد الباحثون أن معدلات مرض السكر النوع الثانى بين 2,500 مريض يعانون من اضطراب ارتفاع كوليسترول وراثى، كانت أقل بكثير بينهم مقارنة بأقاربهم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مخفضات للكوليسترول يواجهون مخاطر متزايدة تصل إلى 46% للإصابة بمرض السكر، وهى ارتفاعات مرتبطة بجرعات أعلى من الأدوية.

ومع ذلك، شدد الخبراء على أن الخطر المطلق من مرض السكر هو أقل من فوائد عقار "ستاتين" فى خفض النوبات القلبية والوفيات، فمايزال غير واضح أسباب الارتباط بين ستاتين ومرض السكر، على الرغم من أن المعروف أن العقار الأشهر يعمل على إضعاف وظيفة الإنسولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365