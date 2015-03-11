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محافظ الإسماعيلية لـ"تمرد": نقدر دوركم فى وضع مصر السياسى الحالى

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محافظ الإسماعيلية لـ"تمرد": نقدر دوركم فى وضع مصر السياسى الحالى محافظ الإسماعيلية لـ"تمرد": نقدر دوركم فى وضع مصر السياسى الحالى
قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه يقدر دور حركة تمرد فى الوضع السياسى الذى وصلت إليه الآن .

ويزور وفد من حركة تمرد مبنى مركز المحاكاة والتدريب التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، للترويج لمشروعات تعرض فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى المزمع عقده نهاية الأسبوع الجارى .

واستقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وفد تمرد الذى ترأسه محمد نبوى القيادى بالحزب بمركز التدريب قبل زيارة قناة السويس الجديدة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الحركة قامت بدور فاعل فى تغيير مستقبل مصر السياسى بالجهد الذى بذلوه قبل 30 يوينو.

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