بدء وصول الوفود العربية المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

بدأت اليوم الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في التوافد علي مطار القاهرة الدولي ومنه الي شرم الشيخ للمشاركة لي المؤتمر الاقتصادي.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه وصل على الطائرة المصرية القادمة من دبي كل من عبد الله حسين على وحيدى رئيس لجنة الاستثمارات الخارجية لمنطقة عجمان الحرة بالإمارات ومحمود خليل أحمد السيد مدير عام منطقة عجمان الحرة بالإمارات.

وأضافت المصادر وصل مطار القاهرة أيضا اليوم الأربعاء على الطائرة المصرية القادمة من البحرين الوفد الإعلامى المرافق لملك البحرين ويضم ٨ ركاب برئاسة عبدالله خالد احمد الدوسري.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إستضافة الوفود في الصالات المخصصة لضيوف المؤتمر وتم إنهاء إجراءات سفرهم علي الطائرات المصرية المتجهة إلي شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي.