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محافظ الفيوم يشدد على مراقبة توزيع السولار والبنزين

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محافظ الفيوم يشدد على مراقبة توزيع السولار والبنزين محافظ الفيوم يشدد على مراقبة توزيع السولار والبنزين
أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم توجيهات مشددة لوكيل وزارة بتشديد الرقابة على المستودعات ومحطات التموين بالوقود لضبط منظومة توزيع السولار والبنزين، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من عدم بيع المواد البترولية فى السوق السوداء.

وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع وزارتى البترول والتموين تم ضخ كميات إضافية من المواد البترولية بالمستودعات الرئيسية بالمحافظة، لمنع التكدس بمحطات التموين بالوقود والقضاء على أى اختناقات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتعليق لافتات كبيرة بمحطات الوقود توضح بيع البنزين والسولار لمنع استغلال المواطنين والقضاء على الشائعات، التى ترددت بشأن ارتفاع أسعار المواد البترولية.

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مصر 365

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