عودة التيار الكهربائى للعاشر من رمضان بعد 13 ساعة من تفجير 3 أبراج

عاد التيار الكهربائى لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، بعد قطعه لفترة طويلة زادت عن 13 ساعة، على خلفية قيام إرهابيين بتفجير 3 أبراج ضغط عالى بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام الفنيون بكهرباء جهاز مدينة العاشر بإصلاح التلفيات بأبراج الكهرباء وإعادتها، باستثناء بعض المجاورات بمدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من فرقة البحث الجنائى بالعاشر بدوى مجموعة انفجارات متتالية بمدينة العاشر من رمضان، وتم اخطار خبراء المفرقعات للفحص وتمشيط المدينة وعمل كردون أمنى حول أماكن الانفجارات.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع دوى انفجار بطريق "بلبيس –العاشر" وانفجار آخر بالطريق العام "مصر إسماعيلية الصحراوى"، وتبين تفجير 3 أبراج "ضغط عالى" وأحدها يغذى محطة كهرباء المدينة. وبرج بالحى العاشر ما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن 90% من أنحاء المدينة.