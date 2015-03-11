الأمن يطارد إرهابين فجروا سيارتي أمين شرطة بالأمن الوطني وشقيقه بملوي بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا، جهودها لضبط مجهولون فجروا سيارتين ملك أمين شرطة بالأمن الوطني وشقيقه بمركز ملوي.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد موسي مأمور قسم شرطة بندر ملوي، بوقوع إنفجارين بمنطقة حي جنوب المدينة، خلف مسجد “الشيخ ناصر”، وبتوجيه عدد من سيارات الدفاع المدني، وفرق من البحث الجنائي تبين إنفجار سيارتين مملوكتين لأمين شرطة بقطاع الأمن الوطني يدعي “باسم .م.م”، وشقيقه “أشرف .م.م”، محامي.

وتبين من المعاينة والفحص لمكان الواقعة، أن الإنفجارين حدثا بسبب وضع عبوتين ناسفتين أسفل السيارتين.