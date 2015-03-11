استمرار وصول الوفود الأفريقية المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

توافد علي مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه وصل على الطائرة الأثيوبية قادما من أديس أبابا كلا من مقدمة رئيس روندا وتضم 10 ركاب برئاسة “MUGANGA SHEJA EUGENE” ، كما وصلت مقدمة رئيس مالى وتضم ٩ ركاب برئاسة “MOUSSA SANGARE” ، ووصلت مقدمة نائب رئيس تنزانيا وتضم 17 راكبا برئاسة “MOHDMMED KHANIS DMDR” لحضور المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلي أنه وصل على الطائرة البريطانية قادما من لندن “ATHANASIOS REDA BOCTOR” رئيس شركة التعليم التكنولوجى “سان فرانسسكو “.

وأضافت المصادر أنه تم إستضافة الوفود في الصالات المخصصة لضيوف المؤتمر وتم إنهاء إجراءات سفرهم علي الطائرات المصرية المتجهة إلي شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي .