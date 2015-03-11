ضبط مسجل خطر بحوزته 20 لفافة بانجو وفرد خرطوش فى ديرب نجم بالشرقية

تمكن النقيب رمزى أبوزيد معاون مباحث ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر قبل ترويجه مخدر البانجو وبحوزته فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة ديرب نجم برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطار الرائد عصام عتيق رئيس مباحث ديرب نجم، يفيد قيام النقيب رمزى أبوزيد معاون المباحث، من ضبط "رضا ش ع" 28 سنة مقيم برمكيم مسجل فئة إ.، سرقة بالإكراه بحوزته 20 لفافة بانجو وفود خرطوش محلى الصنع وطلقة ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.