محافظ قنا يعقد مجلس الصحة الإقليمي ويُقيل مدير مستشفي قنا التخصصي

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ قنا قرار بإقالة مدير مستشفي قنا التخصصي والمدير المالي والإداري للمستشفى، وذلك بسبب التسيب الإداري وعدم إلتزام الأطباء بالحضور حتى الساعة التاسعة والنصف وتدني مستوى النظافة وشكاوي المواطنين من انخفاض مستوى الخدمة الطبية المقدمة .

وتم تكليف الدكتور مجدي محمد عثمان بمنصب مدير المستشفي والدكتور محمد فوزي كمدير مالي وإداري للمستشفي وأعطي تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتلافي السلبيات المذكورة في مده أقصاها أسبوعين .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمناقشة أعمال مجلس الصحة الإقليمي بحضور الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة والدكتور ممدوح أبو القاسم مدير قطاع التامين الصحي والدكتور كرم مسلم مدير المستشفيات الجامعية والدكتور نبيل الأحمر مدير مستشفي الهلال والدكتور هشام جمال أمين عام نقابة أطباء قنا .

ناقش خلال الاجتماع سبل التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتامين الصحي من اجل سد العجز في بعض التخصصات ( المخ والأعصاب ، الأوعية الدموية ، العناية المركزة والطوارئ الجراحات) مما يساعد علي الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى وعدم اضطرار المريض للسفر إلي خارج المحافظة طلبا للعلاج .

وأعطي الهجان تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوفير مصل العقرب بجميع المستشفيات وبعض الوحدات الصحية النائية خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي تتزايد فيه الإصابات بلدغات العقارب بقري ومدن المحافظة .

وأعلن الدكتور أيمن خضاري أن وزارة الصحة ستنفذ حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 16 ابريل وحتي 19 ابريل القادم بجميع قري ومدن محافظة قنا .