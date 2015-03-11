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وفد مملكة البحرين يناقش مستقبل المساواة وتمكين المرأة في الأمم المتحدة

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وفد مملكة البحرين يناقش مستقبل المساواة وتمكين المرأة في الأمم المتحدة وفد مملكة البحرين يناقش مستقبل المساواة وتمكين المرأة في الأمم المتحدة

وفد مملكة البحرين بالأمم المتحدة

واصل وفد مملكة البحرين برئاسة  هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة المشاركة في أعمال الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تعقد أعمالها في نيويورك حتى العشرين من مارس الجاري بمشاركة ، ممثلي الدول الأعضاء وعددها “45″، وكيانات الأمم المتحدة المختلفة ، والمنظمات المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد حضرت الأمين العام للمجلس اجتماعات الطاولة المستديرة حول أولويات العمل في المستقبل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات، تم خلالها مناقشة كفالة خدمة الاقتصاد لمصالح المرأة والفتاة، والاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب إدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، والمساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة والفتاة ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

 

وتتواصل أعمال الدورة الـ”59″ للجنة وضع المرأة بعقد عدة اجتماعات أبرزها: اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين: دعاة العمل والمساواة، عوامل حافزة للتغيير، واجتماع عمل لمناقشة نتائج الفعاليات التي نظمتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية بمناسبة مؤتمر “بيجين 20+”.

الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة تعد هيئة عالمية لصنع القرار، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهتم بشكل خاص في قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة عبر إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

حيث يجتمع في كل عام ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم، وتضم اللجنة 11 دولة من قارة آسيا، و13 دولة من قارة أفريقيا، وتسع دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثمانية دول من أوروبا الغربية، إلى جانب أربع دول من أوروبا الشرقية.

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