وزير خارجية الكويت : سياستنا الخارجية تعتمد نهج الاعتدال والإتزان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن سياسة الحكومة الكويتية الخارجية تعتمد نهج الاعتدال والاتزان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ صباح الخالد قوله في مداخلة له بمجلس الامة الكويتي “إننا نشارك أعضاء مجلس الأمة قلقهم جراء الأوضاع في المنطقة”، مشدداً على إن سياسة الكويت الخارجية يضعها أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كل دور انعقاد وفق الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في خطابه بافتتاح انعقاد مجلس الأمة”.

وأضاف وزير خارجية الكويت إن حكومة بلاده تسير في سياستها المتمثلة بالاعتدال والإتزان في هذا “الخضم الملتهب في المنطقة “.