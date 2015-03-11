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تحقيقات نيابة رأس غارب : حجم الزيت الخام المُتسرب من مركب شحن بلغ 4 آلاف برميل

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تحقيقات نيابة رأس غارب : حجم الزيت الخام المُتسرب من مركب شحن بلغ 4 آلاف برميل تحقيقات نيابة رأس غارب : حجم الزيت الخام المُتسرب من مركب شحن بلغ 4 آلاف برميل

أرشيفية – بقعة زيت

قرر المستشار محمد فهمي، رئيس نيانة رأس غارب، التحفظ علي مركب الشحن الليبيرية المتسببة في كسر الخط الرئيسي لتصدير الزيت الخام التابع للشركة العامة للبترول برأس غارب.

وكشفت التحقيقات، أن مسؤولي الشركة العامة للبترول أبلغوا جهاز شؤون البيئة بمعلومات خاطئة عن حجم المتسرب من الزيت الخام، وأنه ما بين 30 إلى 40 برميل وان البلاغ المقدم من الشركة العامة للبترول للنيابة اتهم مركب الشحن بالتسبب في تسرب ما بين 3 الي 4 الاف برميل زيت خام مما أدى إلى تقدير غرامة بيئية غير فعلية ضد الشركة وصلت إلي مليون و500 ألف جنيه.

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