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ضبط 15 كيلوجرام بانجو بالمنيا‎

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ضبط 15 كيلوجرام بانجو بالمنيا‎ ضبط 15 كيلوجرام بانجو بالمنيا‎

صورة لمخدر البانجو_أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، من إلقاء القبض على 4 متهمين، بحوزتهم 15 كيلو بانجو، بمركزي مطاي وبني مزار ومدينة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمد صادق الهلباوي، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط أحمد محمد أحمد، 21 سنة “فران”، محمد شعبان أحمد، 27 سنة، فلاح، صلاح شعبان أحمد، 22 سنة، فلاح، ويقيمون بمطاي البلد، التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، وبحوزتهم 17 لفافة من البانجو، تزن 7 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وتحرر لهم المحضر رقم 965 لسنة 2015، وضبط أبو شوك ناجح أبو شوك، 47 سنة فلاح، يقيم بقرية الجرنوس، التابعة لمركز بني مزار، وبحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من البانجو زنة 5 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وتحرر له المحضر رقم 2983 لسنة 2015.

كما نجحت أجهزة الأمن من ضبط صبري أحمد عبد الحكيم، 40 سنة، عاطل، ويقيم بعزبة المصاص، التابعة لمدينة المنيا، وبحوزته كيلو جرام من البانجو، وتحرر له المحضر رقم 2609 لسنة 2015، محسن جمعة زيدان 21 سنة، عاطل، ويقيم بعزبة السبع بمدينة المنيا، وبحوزته كيلو ونص من البانجو، وتحرر له المحضر رقم 2613 لسنة 2015.

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