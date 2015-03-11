ضبط إمام مسجد بحوزته مولوتوف فى مسيرة إخوانية بالمنوفية

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز منوف، القبض على خطيب وإمام مسجد بحوزته 5 زججات مولوتوف فى سيارته، أثناء مشاركته فى مظاهرة لجماعة الإخوان على طريق زاوية رازين بالمركز، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى ، مديرأمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث مركز منوف يفيد من ضبط سيارة ملاكى للمدعو محمد مبروك ، إمام وخطيب مسجد بداخلها 5 زجاجات مولوتوف وهاتف محمول ، وذلك أثناء مشاركته فى مظاهره نظمتها جماعة الإخوان على طريق زاوية رازين، بالمخالفة لقانون التظاهر ومرددين عبارات مناهضة للجيش والشرطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بانتماءه للجماعة واشتراكه فى التظاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 3178 جنح منوف.