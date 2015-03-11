نيابة مصر الجديدة تنتهى من معاينة انفجار الشهر العقارى

انتهت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى من معاينة مكان الانفجار الذى وقع أمس أمام الشهر العقارى بمصر الجديدة.

وكشفت المعاينة عن تحطم 3 سيارات، إحداها كانت بداخلها القنبلة وسيارتين تخص أحد سكان المنطقة، وكانت بجوار موقع الحادث، كما أسفرت المعاينة عن وجود تحطم واجهات وأبواب ونوافذ الشهر العقارى نتيجة لشدة الانفجار.

كانت الحماية المدنية، تلقت بلاغا بوقوع انفجار بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، وتم تمشيط المنطقة، بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية.