اليوم.. محاكمة "بيرونى" الجنسية فى قضية جلب كوكايين لمصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الأربعاء، محاكمة أمريكى متهم بجلب شحنة كوكايين لداخل مصر ، بعد قرارها بإبلاغ السفارة وانتداب محامٍ للدفاع عنه وكذلك خبير لغة إسبانى.

كانت الإدارة العامة للمخدرات حصلت على إذن من النيابة العامة فى 14 سبتمبر 2014 لتفتيش شقة المدعو خوليو سيزار 42 عاما من دولة بيرو بأمريكا الجنوبية وتم القبض عليه وبحوزته 42 قطعة ملابس مشبعة بالكوكايين داخل "كرتونة بيج اللون" داخلها حقيبة رمادى فى أخضر ووجد بداخلها الكوكايين.

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدرات والاتجار فيها والانضمام لتشكيل عصابى الهدف منه ترويج المخدرات على الشباب وتضييع طاقتهم البشرية.