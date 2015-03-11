مسلحون حوثيون يقتحمون مقر مؤسسة إعلامية غربي اليمن

اقتحم مسلحون من جماعة أنصار الله “الحوثيين” في وقت مبكر من الأربعاء، مقر مؤسسة إعلامية مستقلة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي بيان صحفي صادر عن مؤسسة (أثير ميديا) الأهلية تلقت الأناضول نسخة منه أوضح أن مجموعة مسلحة تابعة لأنصار الله في محافظة الحديدة بقيادة شخص يدعى أبو مالك اعتدى على مقر المؤسسة الخاصة بالخدمات والإنتاج الإعلامي ومقر إذاعة وديان التابعة للمؤسسة في شارع شمسان بمدينة الحديدة التي تحمل اسم المحافظة.

وأضاف البيان أن “المجموعة المسلحة كسرت الأقفال وفتحت الأبواب واقتحمت المكان الذي كان مغلقا ولا يوجد به أحد، مشيراً إلى أنه بعد الاقتحام تمركزت المجموعة داخل المكان لتحتل مؤسسة إعلامية وإذاعة تتبعان القطاع الخاص كمشروع استثماري نوعي في إقليم تهامة بلا مراعاة الاحترام الممتلكات الأهلية وبدون أي اعتبار لتداعيات هذه الممارسات الفجة التي تفتقد لأدنى لياقة ومسؤولية”.

واستنكر البيان ما وصفه بالأفعال الإجرامية، محملاً “جماعة أنصار الله وعصابتها المسلحة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية والجنائية”، حسب البيان.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل جماعة الحوثي حول هذا الأمر.

وسبق أن نفذ مسلحون حوثيون مؤخراً عمليات اقتحام طالت مقرات إعلامية معارضة للجماعة في محافظات يمنية معظمها في العاصمة صنعاء.