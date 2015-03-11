مجهولون يشعلون النيران بكمين شرطة بالمنوفية .. والأمن ينفي سرقة الأسلحة

اقتحم 7 مجهولين ملثمون ، فجر اليوم الأربعاء، نقطة شرطة القاصد بجوار قرية فينسيا السياحية بشبين الكوم وقاموا بتقييد أفراد النقطة وعددهم 3 أفراد وسرقة اسلحتهم الميرى ، وإشعال النيران فى النقطة بزجاجات المولوتوف الحارقة وإنقذ الأهالى أفراد الشرطة من الحريق.

قال شهود عيان إن 7 ملثمين اقتحموا الكمين وربطوا أفراد الحراسة الليلة بالحبال داخل الكمين وسرقوا أسلحتهم النارية ، وأشعلوا النيران في الكمين وفروا هاربين، إلا أن العشرات من اﻷهالي بمنطقة معهد الكبد نجحوا في إنقاذ أفراد الكمين والسيطرة على الحريق.

ومن جانبه قال الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم إنه جارى تكثيف التواجد الأمني،التواجد لضبط المتورطين فى حرق كمين القاصد بإلقاء زجاجة مولوتوف داخل الكمين أمام قرية فينيسيا بشبين الكوم ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

ونفى أبو العزم ، ما تردد من أنباء حول قيام المجهولون بتقييد الأفراد ، وسرقة سلاحهم مؤكدا أنه عارى من الصحة ، مشيرا الى أن إدارة البحث الجنائي تسعى إلى القبض على المتورطين فى الحادث فى أقرب وقت ممكن.