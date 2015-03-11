سقوط سائق بحوزته 660 قرصا مخدرا بموقف أتوبيسات فى الزقازيق

تمكن المقدم فهمى عبد الفتاح رئيس فرع مباحث شركات النقل بالزقازيق، من ضبط "أحمد . س . ع" 55 سنة سائق مقيم الدقهلية، أثناء تواجده بموقف أتوبيس الزراعة فى الزقازيق بنوع الاشتباه، وبحيازته كيس بلاستيك بداخله 8 علب ماركة أموتريل بإجمالى "240" قرصا، و 4 علب ماركة أبتريل بإجمالى "120" قرصا، و علبة xanax بإجمالى"100" قرص، و 5 علب سومادريل مركب بإجمالى "100" قرص، و5 علب ritofijl – clomepo بها زجاجة بداخلها مادة سائلة بكل علبة باركنيول تريهاكس فانديل هيدوكلوريد به عدد 10 شرائط بإجمالى 100 قرص.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال فرع الزقازيق، وأرسل المتهم والمضبوطات لقسم شرطة ثان الزقازيق، وتم إعادة قيده برقم 3509 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2015 لعرضه على النيابة .