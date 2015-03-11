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سقوط سائق بحوزته 660 قرصا مخدرا بموقف أتوبيسات فى الزقازيق

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سقوط سائق بحوزته 660 قرصا مخدرا بموقف أتوبيسات فى الزقازيق سقوط سائق بحوزته 660 قرصا مخدرا بموقف أتوبيسات فى الزقازيق
تمكن المقدم فهمى عبد الفتاح رئيس فرع مباحث شركات النقل بالزقازيق، من ضبط "أحمد . س . ع" 55 سنة سائق مقيم الدقهلية، أثناء تواجده بموقف أتوبيس الزراعة فى الزقازيق بنوع الاشتباه، وبحيازته كيس بلاستيك بداخله 8 علب ماركة أموتريل بإجمالى "240" قرصا، و 4 علب ماركة أبتريل بإجمالى "120" قرصا، و علبة xanax بإجمالى"100" قرص، و 5 علب سومادريل مركب بإجمالى "100" قرص، و5 علب ritofijl – clomepo بها زجاجة بداخلها مادة سائلة بكل علبة باركنيول تريهاكس فانديل هيدوكلوريد به عدد 10 شرائط بإجمالى 100 قرص.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال فرع الزقازيق، وأرسل المتهم والمضبوطات لقسم شرطة ثان الزقازيق، وتم إعادة قيده برقم 3509 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2015 لعرضه على النيابة .

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مصر 365