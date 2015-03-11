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ضبط 9 كيلو بانحو فى حملة أمنية بدمياط

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ضبط 9 كيلو بانحو فى حملة أمنية بدمياط ضبط 9 كيلو بانحو فى حملة أمنية بدمياط
تمكن رجال أمن دمياط بإشراف اللواء حسن البرديسى مدير الأمن من شن حملة أمنية موسعة استهدفت مروجى المواد المخدرة، حيث تم ضبط عصام ابراهيم .س 27 سنة عاطل، ووحيد حامد.ز 24 سنة عاطل وبحوزتهما ( 16 ) قطعة حشيش تزن حوالى ( 700 ) جرام وكذا كمية من نبات البانجو وزنت حوالى ( 8 ) كيلو جرام ومبلغ مالى قدرة ( 230 ) جنيها.. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1927 جنايات مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2015م.

كما تم ضبط محمد غازى .غ 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا وبحوزته كمية من نبات البانجو وزنت حوالى ( 1 ) كيلو جرام، ومبلغ مالى قدره ( 600 ) جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2669 جنايات مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م.

وتم ضبط أحمد محمد عزت محمد القناوى 24 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز الزرقا وبحوزته كمية من نبات البانجو وزنت ( 30 ) جراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1381 جنايات قسم دمياط الجديدة لسنة 2015 .

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