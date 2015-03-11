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أمن أسوان يضبط ثلاثة عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار بأبو سمبل

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أمن أسوان يضبط ثلاثة عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار بأبو سمبل أمن أسوان يضبط ثلاثة عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار بأبو سمبل
أحبطت الأجهزة الأمنية بأسوان، محاولة ثلاثة عاطلين التنقيب عن الآثار بجزيرة خور السلام دائرة مركز أبو سمبل جنوب المحافظة، تم التحفظ على المتهمين، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز أبو سمبل تتضمن قيام "رضا.أ" 53 سنة، و"ثروت.ف" 54 سنة، و"منير.ف" 50 سنة لقيامهم بالحفر والتنقيب على الآثار، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بعض أدوات الحفر، كما تبين وجود (2)حفرة بعمق (2) متر، بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب على الآثار.

وتحرر بذلك المحضر رقم "36" إدارى مركز أبو سمبل وجارى العرض على النيابة العامة.
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