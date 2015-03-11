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حفتر يطالب رئيس الوزراء الإيطالي إقناع المجتمع الدولي برفع حظر السلاح

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حفتر يطالب رئيس الوزراء الإيطالي إقناع المجتمع الدولي برفع حظر السلاح حفتر يطالب رئيس الوزراء الإيطالي إقناع المجتمع الدولي برفع حظر السلاح

اللواء خليفة حفتر

طالب الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي لبرلمان طبرق (شرقي ليبيا)، رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، ‘إقناع المجتمع الدولي برفع الحظر على توريد الأسلحة، والمساعدة على الكفاح من أجل ليبيا خالية من المتطرفين”.

وأضاف حفتر في مقابلة مع وكالة أنسا الإيطالية (غير حكومية) يوم الثلاثاء “إنه أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا، فنحن نقاتل أيضا من أجلكم” في إشارة إلى إيطاليا وأوروبا، مضيفا “إذا ما فشلنا، فإن الهدف القادم للإرهابيين من المحتمل أن يكون إيطاليا”.

ولفت إلى أن “ليبيا بلد غني بالموارد، وبناء على ما سيحدث، وعلى من سيقدم الدعم للحكومة المنتخبة ديمقراطيا، فإننا سوف نقرر مع من سيتم تقاسم هذه الثروة”.

وكان مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، دعا الأربعاء الماضي، إلى رفع حظر تسليح السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

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