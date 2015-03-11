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محافظ المنوفية يقرر إغلاق 14 صيدلية بمنوف لعملها بدون مدير

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محافظ المنوفية يقرر إغلاق 14 صيدلية بمنوف لعملها بدون مدير محافظ المنوفية يقرر إغلاق 14 صيدلية بمنوف لعملها بدون مدير

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية 

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ،قرارًا بالغلق الإداري لـ 14 صيدلية بقري ومركز منوف لعملهم بدون مدير، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة لضبط سوق الدواء المصري وحفاظاً علي صحة المرضي ومنع حيازة الأدوية المغشوشة والمهربة وتشديد الرقابة علي الصيدليات ومخازن الأدوية.

وأوضح المحافظ أن القرار يمنع التعامل بالأدوية من هم غير مؤهلين ومصرح لهم بذلك وحرصاً علي سلامة المريض وتفاديا لأخطاء غير المؤهلين بالتعامل مع المرضي والأدوية وتنفيذا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وشمل قرار الإغلاق كل من صيدلية الدكتور أحمد الخياط الجديدة ، صيدلية الدكتورة روحية جابر الشامي ، صيدلية الدكتور جمال عمر الهواري ، صيدلية الدكتور براء صلاح مصيلحي ، صيدلية الدكتور مني السطوحي ، صيدلية الدكتور أميرة عادل مصطفي ، صيدلية الدكتور محمد الشرنوبي ، صيدلية الدكتور محمد فوزي الفار ، صيدلية الدكتور هشام معوض الخولي ، صيدلية الدكتور نهال الشاطر ، صيدلية الدكتور إيناس المشد ، صيدلية الدكتور رحاب علي أبو الخير ، صيدلية الدكتور عزة فوزي طلبة ، صيدلية الدكتور أحمد ابراهيم محمد الخياط .

وأكد محافظ المنوفية علي عدم السماح بأي ممارسات تمس صحة المواطن وأن محافظة المنوفية تشهد وستشهد المزيد من الجهود الدؤوبة والافكار الغير تقليدية لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة .

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