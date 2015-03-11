وزير الاستثمار يتوجه إلى شرم الشيخ‎ استعدادًا لعقد المؤتمر الاقتصادي

غادر مطار القاهرة الدولي، أشرف سالمان وزير الاستثمار، متجهًا إلى شرم الشيخ على طائرة مصر للطيران، استعدادًا لعقد المؤتمر الاقتصادى لدعم مصر “مصر المستقبل”، والمقرر عقده من 13-15 مارس الجارى، وذلك لتجهيز الاستعدادات النهائية للمؤتمر.

وكان سالمان قد ناقش مع المهندس إبراهيم محلب قبل توجهه إلى شرم الشيخ التفاصيل النهائية للمؤتمر الذى سيكون خطوة ترويجية فى طريق التنمية الاقتصادية التى تستهدف مصر تحقيقها خلال هذة المرحلة.

وكان عدد من الضيوف المشاركين فى المؤتمر قد بدأوا فى التوافد إلى القاهرة وشرم الشيخ، ووصل أول رئيس جمهورية “إكليل ظنين” رئيس جزر القمر إلى القاهرة ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم وتوجه إلى شرم الشيخ فى رحلة تحويل مباشر.