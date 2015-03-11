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تعليم الغربية تمنع دخول السيارات والدراجات النارية داخل أسوار المدارس

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تعليم الغربية تمنع دخول السيارات والدراجات النارية داخل أسوار المدارس تعليم الغربية تمنع دخول السيارات والدراجات النارية داخل أسوار المدارس
أصدر أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تصريحات مشددة لمديرى المدارس والمؤسسات التعليمية، للحفاظ على التلاميذ والطلاب، منها تقسيم خانة بدفتر الأمن ليشمل وظيفة الزائر، وسبب الزيارة.

كما قرر وكيل الوزارة، حظر دخول السيارات والدراجات النارية والدراجات داخل أسوار المدرسة، وعدم تواجد أى شخص داخل المدرسة إلا بعد التحقق من هويته الشخصية وسبب الزيارة ووظيفته وإثباتها فى دفتر الأمن.

وطالب بضرورة تسجيل الغياب بصفة مستمرة، فى بداية كل حصة وفى بداية كل فترة لرياض الأطفال، وتسليم الأطفال لأولياء أمورهم المعروفين فقط لإدارة المدرسة.

وحذر طه من قيام أى رحلة خاصة مدرسية، إلا بعد إخطار الإدارة التعليمية وموافقتها وموافقة الأمن بالإدارة ومديرية التربية والتعليم.

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