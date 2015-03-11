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مهرجان لسباق الدراجات بجامعة القناة تحت شعار "الرياضة للجميع"

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مهرجان لسباق الدراجات بجامعة القناة تحت شعار "الرياضة للجميع" مهرجان لسباق الدراجات بجامعة القناة تحت شعار "الرياضة للجميع"
تنظم جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشر مهرجانا رياضيا لسباق الدراجات تحت شعار "الرياضة للجميع" والذى تنظمه الجامعة، وينطلق من مقر الجامعة الجديدة، بحضور ومشاركة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والطلاب.

وعقب الانتهاء من مراسم المهرجان يصطحب رئيس الجامعة محافظ الإسماعيلية فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى لزيارة وتفقد مزرعة كلية الطب البيطرى للتسمين والثروة الحيوانية وفرن كلية السياحة والفنادق، ويناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمشروعات كوبرى المشاة ومنفذ عرابى.

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