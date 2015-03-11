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التحقيق مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لنقل "ممرضات" فى مخالفة قانونية

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التحقيق مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لنقل "ممرضات" فى مخالفة قانونية التحقيق مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لنقل "ممرضات" فى مخالفة قانونية
تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لامتناعه عن تنفيذ قرار المحافظ بشأن إعادة عدد من الممرضات من ديوان عام مديرية الصحة، إلى عملهم الأصلى.

كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا بشأن قيام الدكتور "عصام عامر" وكيل مديرية الصحة بالشرقية بأخذ عدد من الممرضات من أعمالهم بمستشفيات مختلفة لديوان عام مديرية الصحة وإلحاقهم به رغم عدم وجود مهام لهم بالمديرية، واكتشاف أن إلحاقهم جاء نتيجة مجاملات.

يباشر التحقيق المستشار أحمد أشرف وكيل النيابة وبإشراف المستشار إيهاب جمعة نائب رئيس الهيئة، وحملت الواقعة رقم 226 لسنة 2015.

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