إبطال مفعول قنبلتين بمحيط شبكة كهرباء وسكة حديد إدكو بالبحيرة

نجح قبل قليل خبراء المفرقعات بالبحيرة فى إبطال مفعول قنبلتين تم زرع إحداهما بجوار شبكه كهرباء إدكو بمحيط مجمع المدارس والثانية أمام شريط السكة الحديد .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطار اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث بالحادث .

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس وتمكنوا من إبطال مفعول تلك القنابل، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنيين من المرور .

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